Статистика війни: дослідники розповіли чим унікальний 2016 рік

У 2016 році у світі не виникло жодної нової війни, натомість один з військових конфліктів завершився.

Про це свідчить дослідження робочої групи з вивчення причин воєн з Гамбурзького університету (AKUF), повідомляє Німецька хвиля.

Цьогоріч настав кінець збройних дій на північному сході Індії. Тепер, за словами дослідників, загальне число конфліктів сягає 32, що на один менше, ніж рік тому.

Найбільше воєн відбуваються на Близькому і Середньому Сході – 12, ще 10 у країнах Африки і 8 в Азії. У Європі і Латинській Америці є по одному військовому протистоянню.

Найкровопролитнішою війною у 2016-му військові назвали бої в Сирії.

Читайте також: ООН готує механізм розслідування військових злочинів у Сирії