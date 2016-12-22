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Телеканал новин 24 Статистика війни: дослідники розповіли чим унікальний 2016 рік
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Статистика війни: дослідники розповіли чим унікальний 2016 рік

09:52, сьогодні 608 Читать новость на русском
На одну війну стало менше
На одну війну стало менше / Getty Images

У 2016 році у світі не виникло жодної нової війни, натомість один з військових конфліктів завершився.

Про це свідчить дослідження робочої групи з вивчення причин воєн з Гамбурзького університету (AKUF), повідомляє Німецька хвиля.

Цьогоріч настав кінець збройних дій на північному сході Індії. Тепер, за словами дослідників, загальне число конфліктів сягає 32, що на один менше, ніж рік тому.

Найбільше воєн відбуваються на Близькому і Середньому Сході – 12, ще 10 у країнах Африки і 8 в Азії. У Європі і Латинській Америці є по одному військовому протистоянню.

Найкровопролитнішою війною у 2016-му військові назвали бої в Сирії.

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Теги: війна
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