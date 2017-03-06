Ставитися до Савченко як до психічно здорової людини – складно, – радник Порошенка

Народному депутату Надії Савченко варто підлікувати психіку.

Таку думку висловив радник президента України Юрій Бірюков у інтерв'ю "ONLINE.UA".

"Ставитися до Савченко як до психічно здорової людини мені, як громадянину, який спостерігає за її діями, вкрай складно. Мені здається, Савченко варто було б зайнятися лікуванням, напевно, своєї психіки. Може, в санаторій якийсь, може, водичку попити мінеральну, нерви підлікувати", – сказав Бірюков.

Він додав, що чув багато розповідей про попередню військову кар'єру Савченко, але важко зрозуміти – де правда, а де – плітки.

Але те, що вона дуже дивна така людина – це 100%,

– підсумував радник Порошенка.

На думку Юрія Бірюкова, поїздка Надії Савченко на окуповані території Донбасу однозначно шкодить Україні як державі.

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Нагадаємо, екс-радник міністра оборони України Олександр Данилюк з посиланням на розповіді товаришів Надії Савченко по службі розповів скандальну історію з її минулого.