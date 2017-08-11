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Ставлення до Саакашвілі у Грузії залишається полярним

22:49, сьогодні 26 Читать новость на русском
У Грузії по-різному ставляться до скандального Саакашвілі
У Грузії по-різному ставляться до скандального Саакашвілі / Фото з відкритих джерел

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі, який втратив українське громадянство, перебуває нині у Європі. 8 серпня він виїхав з Польщі до Литви, а після того має намір відвідати Брюссель.

Тим часом на батьківщині Міхеїла Саакашвілі місцевий політикум демонструє різне ставлення до скандального політика. Частина істеблішменту засуджує прагнення нинішньої грузинської влади домогтися екстрадиції Саакашвілі, йдеться в огляді преси Наталії Лебідь для сайту "24".

Як передає "Руставі-2", "жодна демократична держава не поставиться серйозно до прохання про видачу (Саакашвілі), оскільки всі знають, що існує очевидна політична база для його переслідування", – цитує телеканал Георгія Тугуші, члена парламентської фракції "Європейська Грузія – Рух за свободу".

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"Це завдає величезних збитків державі – коли весь світ бачить, що Грузія має неадекватний уряд, що плекає певні ілюзії", – каже в інтерв’ю каналу ще один опозиціонер – Роман Гоцірідзе, голова фракції "Національний рух". Говорячи про "неадекватність" уряду, Гоцірідзе має на увазі намір чинної грузинської влади здійснити повернення Саакашвілі, на що – підкреслює спікер – не піде жодна європейська держава.

У той же час, як передає "Эхо Кавказа", колишня голова парламенту Грузії, лідер партії "Демократичний рух "Єдина Грузія" Ніно Бурджанадзе звинуватила екс-президента у подіях в Південній Осетії в 2008 році.

Війну почав Саакашвілі. Відповідальність за ці трагічні події лежить в першу чергу на ньому. І до сих пір, незважаючи на висновки розслідування комісії ЄС і загальне розуміння того, що сталося насправді, в Грузії незручно говорити про те, що війну почав Саакашвілі. Ніхто не хоче акцентувати на цьому увагу і говорити на цю тему,
– заявила Бурджанадзе.

В іншій своїй публікації "Эхо Кавказа" – з посиланням на український "Обозреватель" – цитує прокурора Головної прокуратури Натію Сонгулашвілі, котра нагадує, що в Грузії щодо Саакашвілі відкрито 4 кримінальних провадження.

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"Після того, як в 2012 році змінилося керівництво Грузії, парламент вніс зміни в законодавство, за якими, незважаючи на кількість звинувачень, найтяжча стаття поглинає інші... Після лібералізації законодавства терміни не сумуються. Тому зараз, якщо людині пред'явлено 3-4 звинувачення, у неї буде тільки один термін. Міхеїлу Саакашвілі загрожує 11 років позбавлення волі, якщо суд винесе обвинувальний вирок", – пояснює Сонгулашвілі.

"Серед обвинувачень, пред'явлених Саакашвілі, – вбивство банківського співробітника Сандро Гіргвіліані, розтрата державних коштів на особисті потреби, побиття депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі і захоплення телекомпанії "Імеді", яка критикувала колишнього президента Грузії", – нагадує "Грузія Онлайн".

А англомовне видання Georgian Messenger надає слово міністру юстиції Грузії Теї Цулукіані, котра висловлює сподівання, що Україна таки екстрадує Саакашвілі, "якщо він там з’явиться одного дня".

Детальніше читайте у публікації: Міхо-блукалець, або Пригоди ображеного Саакашвілі за кордоном

Теги: Новини політики Новини України Саакашвілі втратив українське громадянство Міхеїл Саакашвілі Грузія
Джерело: 24 Канал
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