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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СТБ своїми провокаційними темами шкодить країні, – голова Нацради

23:14, сьогодні 439
Юрій Артеменко
Юрій Артеменко / Апостроф

Деякі програми телеканалу СТБ розважальні і непогані, але інші потребують уваги регулятора.

Про це розповів голова Нацради з питань телерадіомовлення Юрій Артеменко, повідомляє "Еспресо".

Артеменко висловив свою позицію щодо телеканалу СТБ, який потрапив у скандал через трансляцію випуску програми "Битва екстрасенсів" російського виробництва, в якій брали участь російські військові найманці

У Нацраді 7 людей і кожен має свою позицію. Тому те, що я кажу – це виключно моя позиція. Канал СТБ для мене непоганий, бо він займається розважальною частиною і виходять непогані шоу. Але є такі програми, які апріорі потребують уваги регулятора. Я казав керівнику каналу, що я люблю і водночас ненавиджу вас. Адже ви вирощуєте таланти, але водночас своїми провокаційними темами ви шкодите країні,
– зазначив Артеменко.

Він зазначив, що наразі невідомо, що буде у випадку з СТБ. Зараз призначено позапланову перевірку. Тому фахівець Нацради перевірить, а потім разом з представниками каналу будуть обговорення, які транслюватимуться.

Нагадаємо, увечері 15 січня в ефірі українського телеканалу СТБ транслювалося шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який воював на Донбасі.

Згодом на каналі відреагували на цю ситуацію.

Крім того, Нацрада дала доручення провести моніторинг та запис програми, щоби ці матеріали розглянути на засіданні.

Теги: Україна ЗМІ Медіа Російська пропаганда
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