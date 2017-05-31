Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики

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Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики України.
Офіційна заява про відставку опублікована на сайті відомства, яке очолював Юрій Стець.
Зазначимо, раніше глава Міністерства інформаційної політики Юрій Стець заявляв, що планував ввести обов'язкове страхування для журналістів.
"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", – прокоментував рішення Юрія Стеця держсекретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.
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За його словами, зараз Юрій Стець перебуває у лікарні. Виконуючим обов'язки міністра інформаційної політики, поки Стець на лікарняному, стала перший заступник міністра Еміне Джапарова.
Свою заяву про відставку Юрій Стець вже передав голові Верховної Ради Андрію Парубію.
Заява Юрія Стеця про відставку з посади міністра інформаційної політики