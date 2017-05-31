18:40
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Спасти рядового Насірова. Розстріл поліцейських за аварію
Вєсті.UA
21:42, 30 травня
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Позов на Президента. Тисячолітній
Випуск новин
17:47, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики

17:29, сьогодні 719 Читать новость на русском
Юрій Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики
Юрій Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики / forbes.net.ua

Юрій Стець написав заяву про відставку з посади глави Міністерства інформаційної політики України.

Офіційна заява про відставку опублікована на сайті відомства, яке очолював Юрій Стець.

Зазначимо, раніше глава Міністерства інформаційної політики Юрій Стець заявляв, що планував ввести обов'язкове страхування для журналістів.

"Міністр мав розмову з керівництвом країни та членами уряду, яким повідомив про своє рішення. Причиною відставки є погіршення стану здоров'я. Жодних політичних або інших мотивів не існує", – прокоментував рішення Юрія Стеця держсекретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

Читайте також: В Україні зробили крок для подолання інформаційної блокади Росії

За його словами, зараз Юрій Стець перебуває у лікарні. Виконуючим обов'язки міністра інформаційної політики, поки Стець на лікарняному, стала перший заступник міністра Еміне Джапарова.

Свою заяву про відставку Юрій Стець вже передав голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Юрій Стець подав у відставку з посади міністра інформаційної політики

Заява Юрія Стеця про відставку з посади міністра інформаційної політики

Теги: Україна Політика Лікування Здоров'я Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Юрій Стець
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 18:00 "Реальна політика" і тривожна риторика Бориса Філатова
Денис Бігус 82
Ураган в Москве – это не карма, это закономерность
сьогодні, 17:04 Ураган в Москве – это не карма, это закономерность
Аркадий Бабченко 1649
Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності
сьогодні, 16:04 Зарплати в Україні: хто скільки заробляє за сферами діяльності
7224
Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
сьогодні, 15:03 Россияне, просто забудьте о нас, не усугубляйте
Олег Пономарь 3449
10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
сьогодні, 13:10 10 міфів про куріння: чи знаєте ви правду?
5681
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Авдіївський КХЗ почав "гарячу" консервацію потужностей, – гендиректор
 30 січня , 20:49
Результати тестів деяких кандидатів до Верховного суду опублікували пізніше за інші
 6 березня , 15:11
Окупанти продовжили арешт заступнику голови Меджлісу у Криму
 12 грудня 2016 , 11:21
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук