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Стівен Кінг знову написав дошкульний твіт про Дональда Трампа

19:02, сьогодні 49 Читать новость на русском
Кінг порівняв Трампа з Кім Чен Ином
Кінг порівняв Трампа з Кім Чен Ином / Фото з вільних мереж

Відомий американський письменник Стівен Кінг не припиняє допікати президентові США Дональдові Трампу своїми повідомленнями в соціальних мережах. Так, письменник заявив, що Трамп бореться з лідером КНДР Кім Чен Ином за титул "найбожевільнішої людини на планеті".

Про це Кінг написав на своїй сторінці у Twitter.

"Наразі Дональд Трамп і Кім Чен Ин перебувають у битві, яка покаже, хто з них є найбожевільнішою людиною на планеті", – мовиться у повідомленні письменника.

Читайте також: Конфлікт продовжується: Стівенг Кінг порівняв Дональда Трампа з "дементором"

Нагадаємо, 13 червня Кінг заявив, що Трамп заблокував його у Twitter. Відтак, письменник іронічно заявив, що після цього інциденту йому, можливо, доведеться накласти на себе руки.

Теги: США Дональд Трамп Кім Чен Ин Література
Джерело: 24 Канал
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