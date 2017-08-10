Стівен Кінг знову написав дошкульний твіт про Дональда Трампа

Відомий американський письменник Стівен Кінг не припиняє допікати президентові США Дональдові Трампу своїми повідомленнями в соціальних мережах. Так, письменник заявив, що Трамп бореться з лідером КНДР Кім Чен Ином за титул "найбожевільнішої людини на планеті".

Про це Кінг написав на своїй сторінці у Twitter.

"Наразі Дональд Трамп і Кім Чен Ин перебувають у битві, яка покаже, хто з них є найбожевільнішою людиною на планеті", – мовиться у повідомленні письменника.

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Donald Trump and Kim Jong Un, currently in a battle to see who is the craziest man on the planet. — Stephen King (@StephenKing) 9 августа 2017 г.

Нагадаємо, 13 червня Кінг заявив, що Трамп заблокував його у Twitter. Відтак, письменник іронічно заявив, що після цього інциденту йому, можливо, доведеться накласти на себе руки.