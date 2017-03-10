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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП

11:26, сьогодні 13 Читать новость на русском

Інструктори Українського медичного центру безпеки руху взялися вчити водіїв столичних комунальних підприємств, як надавати допомогу постраждалим в ДТП до приїзду медиків.

За минулий рік в аваріях на українських дорогах загинуло майже чотири тисячі осіб, вдесятеро більше травмованих. Щоб зменшити кількість жертв ДТП, в Києві проводитимуть навчання домедичної допомоги.

Мета курсу навчання полягає у засвоєнні практичних навиків та виробленні алгоритму дій водія у ДТП. Після закінчення курсів випускники зможуть надати допомогу постраждалим в аваріях.

Спочатку водії вчать теорію. Інструктори пояснюють, як діяти, коли людина стала свідком ДТП, та з чого почати медичну допомогу.

Навчання передбачає також практичні заняття. Наступного тижня водіям розкажуть, як правильно зупиняти зовнішню кровотечу. Сам тренінг планують провести і в інших комунальних підприємствах столиці, в роботі яких залучений автотранспорт. При цьому інструктори наголошують, що такими вміннями повинні володіти не тільки всі водії країни, а й більшість свідомих громадян.

Читайте також: Як убезпечити дітей під час подорожі автомобілем: корисні поради

Автор: Василь Полотай
Теги: Україна Київ Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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