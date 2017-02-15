Столтенберг зреагував на негативне ставлення українців до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив Україну у подальшій підтримці попри, те що частина українців проти Альянсу.

Про це він розповів на початку засідання міністрів оборони країн-членів НАТО, повідомляє УНІАН.

Зокрема, Столтенберг прокоментував результати опитування, проведеного американським інститутом дослідження громадської думки Gallup, згідно з яким 35% українців вважають Альянс загрозою країні.

Факт того, що в Україні є різні думки щодо НАТО, є частиною відкритих демократичних дебатів, які відбуваються в Україні. Ми будемо прихильними, ми залишатимемося міцно налаштованими до України і партнерства з Україною,

– сказав Столтенберг.

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