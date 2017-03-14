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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Стоматологи назвали найкращі продукти для міцних зубів

06:48, сьогодні 887 Читать новость на русском
Здорова усмішка
Здорова усмішка / matrixworldhr.com

Стоматологи та вчені склали список продуктів, які зроблять ваші зуби здоровими та міцними.

Американська стоматологічна асоціація з'ясувала, що певні активні речовини можуть суттєво покращити стан зубів та їх здоров'я.

В першу чергу це молочні продукти: молоко, сир та йогурт. У них багато кальцію, тож для зубів – це просто подарунок. Також до хороших джерел кальцію відносять зелень та мигдаль.

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Гарно впливають на зуби яйця, риба, м'ясо та птиця – у них багато фосфору. Корисно для здоров'я зубів їсти побільше овочів та фруктів, особливо цитрусових.

via GIPHY

Теги: LifeStyle Здорове харчування
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