Стоматологи назвали найкращі продукти для міцних зубів

Стоматологи та вчені склали список продуктів, які зроблять ваші зуби здоровими та міцними.

Американська стоматологічна асоціація з'ясувала, що певні активні речовини можуть суттєво покращити стан зубів та їх здоров'я.

В першу чергу це молочні продукти: молоко, сир та йогурт. У них багато кальцію, тож для зубів – це просто подарунок. Також до хороших джерел кальцію відносять зелень та мигдаль.

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Гарно впливають на зуби яйця, риба, м'ясо та птиця – у них багато фосфору. Корисно для здоров'я зубів їсти побільше овочів та фруктів, особливо цитрусових.