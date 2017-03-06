Стомлений і сумний: з'явилися нові фото Насірова в залі суду

Вже третій день поспіль Солом'янський районний суд Києва намагається обрати запобіжний захід відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

У тісному залі, крім учасників процесу, перебувають безліч представників ЗМІ. У той же час під судом зібралися мітингувальники, які вимагають справедливого правосуддя щодо Насірова і одночасно блокують будівлю на випадок спроби підозрюваного покинути його.

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Сьогодні, 6 березня, Насіров вже не лежав на каталці і повідомив, що відчуває себе краще. Щоправда, головний фіскал виглядає змученим.

Всі фото: Апостроф та Liga.net.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка".



Адвокат повідомив, що 6 березня суд обере запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.