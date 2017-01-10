Страхові компанії масово зникатимуть в Україні цього року

Цього року в Україні може зникнути ряд страхових компаній, в тому числі і тих, які мають іноземний капітал.

Такий прогноз зробив генеральний директор страхової компанії Роман Маленко, повідомляє "Обозреватель".

"Страховий ринок в Україні недостатньо капіталізований. Ряд страхових компаній не мають достатнього розміру активів, щоб виконати свої зобов'язання. Отже, в 2017 році, як і в 2016 році, будуть компанії, які почнуть закриватися. Існуючий ринок страхування буде перерозподілятися між тими учасниками, які в ньому залишатимуться", – зазначив він.

Експерт наголосив, що в 2017 році не слід очікувати припливу іноземних інвестицій на страховий ринок України.

У 2017 році не передбачається прихід іноземних інвесторів. Навпаки, ті компанії, які мають іноземний капітал, можуть вийти з українського ринку страхування,

– заявив він.

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За словами Маленка, основні причини ситуації, що склалася – недостатнє регулювання ринку і проблеми, пов'язані з конкуренцією.

Оскільки практично всі конкурують розміром агентської винагороди, то немає розуміння продукту, немає розуміння клієнта. Є розмір агентської винагороди, відповідно, збільшення розміру агентської винагороди призводить до того, що у компанії не залишається грошей на виплати,

– підсумував Маленко.