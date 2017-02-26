Страшна аварія у Лондоні: водій врізався в натовп пішоходів, є постраждалі

На південному сході Лондона водій автомобілю врізався у натовп пішоходів. Внаслідок аварії постраждало щонайменше 5 людей.
Про це повідомляє Standard. Інформацію про аварію також підтверджує і ВВС.
Відомо, що повідомлення про аварії надійшло о 8:20 в неділю, 26 лютого.
Свідок аварії повідомив, що бачив, як одну людину затиснуло під автомобілем. Всього ж постраждало щонайменше 5 осіб. Їх було доставлено в лікарню. Інформації про їх стан наразі немає.
Як повідомили в місцевій поліції, водія автомобілю затримали одразу за підозрою у заподіянні тяжкої шкоди в результаті небезпечного водіння.