Страшна аварія у Лондоні: водій врізався в натовп пішоходів, є постраждалі

На південному сході Лондона водій автомобілю врізався у натовп пішоходів. Внаслідок аварії постраждало щонайменше 5 людей.

Про це повідомляє Standard. Інформацію про аварію також підтверджує і ВВС.

Відомо, що повідомлення про аварії надійшло о 8:20 в неділю, 26 лютого.

Five injured after car hits pedestrians https://t.co/uajiHN3QlC — BBC News (UK) (@BBCNews) 26 февраля 2017 г.

Свідок аварії повідомив, що бачив, як одну людину затиснуло під автомобілем. Всього ж постраждало щонайменше 5 осіб. Їх було доставлено в лікарню. Інформації про їх стан наразі немає.

Як повідомили в місцевій поліції, водія автомобілю затримали одразу за підозрою у заподіянні тяжкої шкоди в результаті небезпечного водіння.