14:16
26 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 13:00: Боротьба за український Крим. Представник України на Євробаченні
Випуск новин
14:06, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Страшна аварія у Лондоні: водій врізався в натовп пішоходів, є постраждалі

13:36, сьогодні 332 Читать новость на русском
Фото з місця аварії
Фото з місця аварії / standard

На південному сході Лондона водій автомобілю врізався у натовп пішоходів. Внаслідок аварії постраждало щонайменше 5 людей.

Про це повідомляє Standard. Інформацію про аварію також підтверджує і ВВС.

Відомо, що повідомлення про аварії надійшло о 8:20 в неділю, 26 лютого.

Свідок аварії повідомив, що бачив, як одну людину затиснуло під автомобілем. Всього ж постраждало щонайменше 5 осіб. Їх було доставлено в лікарню. Інформації про їх стан наразі немає.

Як повідомили в місцевій поліції, водія автомобілю затримали одразу за підозрою у заподіянні тяжкої шкоди в результаті небезпечного водіння.

Читайте також: Поліції довелося пострілами зупиняти вантажівку в Барселоні

Теги: Жертви Аварії та ДТП Лондон Великобританія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник
 30 грудня 2016 , 10:18
"Приватбанкнаш": про наслідки його націоналізації для українців
 19 грудня 2016 , 20:01 3
Ліквідація терориста "Гіві": коротко про головне
8 лютого , 14:58
У БПП пропонують приховати інформацію про майно чиновників
30 вересня 2016 , 14:05 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук