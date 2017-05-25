Страшна цифра: скільки мирних мешканців забрала війна з початку року

З початку 2017 року на Сході України через бойові дії загинули щонайменше 44 мирні мешканці.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг у Twitter місії.

Він також додав, що за вказаний період ще щонайменше 175 осіб зазнали поранень.

За словами Хуга, при цьому минулого року кількість жертв серед цивільного населення була нижчою.

#OSCE’s Hug: In 2017 SMM confirmed 219 civcas: 44 killed & 175 injured which represents 110% increase compared with same period in 2016 pic.twitter.com/vCMnR66pIk — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 25 травня 2017 р.

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