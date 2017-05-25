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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Страшна цифра: скільки мирних мешканців забрала війна з початку року

16:12, сьогодні 199 Читать новость на русском
Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Getty Images

З початку 2017 року на Сході України через бойові дії загинули щонайменше 44 мирні мешканці.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг у Twitter місії.

Він також додав, що за вказаний період ще щонайменше 175 осіб зазнали поранень.

За словами Хуга, при цьому минулого року кількість жертв серед цивільного населення була нижчою.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
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