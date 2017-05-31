Страшні цифри: Турчинов повідомив, яких втрат українська армія зазнала на фронті у травні

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив, що у травні Україна втратила в зоні проведення бойових дій сімох військовослужбовців.
Про це він сказав, перебуваючи практично на лінії розмежування поблизу Мар’їнки та Красногорівки.
Протягом травня внаслідок військових провокацій загинуло 7 наших військовослужбовців, дістали поранень 141,
– цитує Олександра Турчинова прес-служба РНБО.
За його словами, однією з причин втрат серед українських воїнів є те, що противник використовує важку 152-міліметрову самохідну артилерію та реактивні системи залпового вогню для завдання ударів по позиціях Збройних Сил України з відстані до 20 км від лінії розмежування.
Турчинов наголосив, що бойовики свідомо ведуть вогонь не тільки по позиціях українських військових, але й по цивільних об’єктах від чого страждають мирні люди.
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У штабі АТО повідомляють, що за минулу добу Україна, на щастя, не зазнала жодних втрат на фронті.