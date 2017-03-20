Страшні цифри війни: в Міноборони озвучили нові дані про загиблих і поранених військових

За даними Міністерства оборони України з початку антитерористичної операції на Донбасі загинуло понад 2,5 тисячі українських військових.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Загальні бойові втрати наших військових у цій війні – 2629 осіб. З них 2220 військовослужбовці Збройних сил України, решта – представники Нацгвардії, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, ДСНС,

– уточнив він.

Лисенко також додав, що за майже три роки на сході України зазнало поранень 9 тисяч 453 учасники АТО, з яких 7 664 – це військовослужбовці ЗСУ.

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Раніше в ООН повідомили, що внаслідок війни на сході України постраждало понад 33 тисячі людей.