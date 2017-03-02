Страшні цифри. За день зникають 70 дітей – у 20% це жертви "груп смерті"

В поліції прозвітували, що станом на нині заблокували понад 500 так званих "груп смерті" та понад 200 їхніх кураторів.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

При цьому у поліції наголосили, жертвою також групи може стати будь-яка дитина, незалежно від благополуччя сім'ї.

"Cлід зазначити, що в чотирьох виявлених випадках діти були в кризовому стані, вивести з якого їх допомагали і психологи, і психіатри", – сказала начальник відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Києві Лариса Зуб.

За словами начальника Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергія Кропиви, загалом за день до кіберполіції надходить близько 70 звернень про зникнення дітей, з яких в 15-20% підтверджується їх участь в інтренет-пастках.

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