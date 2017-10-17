Страшний прогноз конгресменів: КНДР має зброю, яка знищить 90% американців

КНДР вже має зброю, яка здатна пошкодити енергосистему США, що своєю чергою, може привести до загибелі до 90 відсотків американців.

Про це пише Futurism, передає "Новое время".

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До таких висновків прийшли два члена комісії Конгресу по електромагнітній імпульсній зброї, щоправда нещодавно цю комісію розформували.

Більше того, як каже колишній голова комісії Вільям Грем, і його колега, Пітер Вінсент Прай, ця зброя Північної Кореї є "сценарієм кінця світу".

"У разі створення висотного електромагнітного імпульсу... У них буде можливість вимкнути електричну енергосистему США на невизначений термін, що призведе до смерті протягом року до 90 відсотків всіх американців", – сказав Грем.

Також вони додали, що Північна Корея ймовірно має 60 ядерних зарядів, а її міжконтинентальні балістичні ракети можуть досягти Денвера і Чикаго, а "можливо, і всіх США".

"За останні роки відбулося величезне збільшення нашої залежності від електроніки, комп'ютерів і мікроелектроніки. Атака може ніколи не відбутися. Але чим більш уразливі США до такої атаки, тим більше ймовірно, що зброя буде використовуватися проти нас", – сказав Грем.