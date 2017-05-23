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Страшний вибух пролунав на концерті відомої співачки у Манчестері: багато загиблих

03:37, сьогодні 11519 Читать новость на русском
Вибух пролунав на Machester Arena, коли люди збиралися виходити
Вибух пролунав на Machester Arena, коли люди збиралися виходити / Getty Images

Під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух.

Поліція повідомляє про багатьох поранених і загиблих, передає BBC.

За останніми даними, щонайменше 19 загиблих і 50 поранених.

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Манчестер, Британія, вибух, жертви

Манчестер, Британія, вибух, жертви

Манчестер, Британія, вибух, жертви

Манчестер, Британія, вибух, жертви

Деякі очевидці розповідають, що чули два голосні звуки, а дехто говорить про один.

За словами свідків, вибух трапився у той момент, коли Аріана Гранде завершила свій виступ і глядачі почали покидати залу. Як розповів менеджер співачки, вона не постраждала.

За інформацією британської транспортної поліції, вибух стався у фойє Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу осіб.

Згодом прес-служба Manchester Arena у своєму Twitter повідомила, що вибух стався "поза межами концертного майданчика в місці громадського користування".

Кореспондент BBC передає, що місцева влада та поліція розглядають інцидент як можливий теракт.

Манчестер, Британія, вибух, жертви

Манчестер, Британія, вибух, жертви
На концерті було багато підлітків і молоді

Внаслідок інциденту було закрито та евакуйовано залізничний вокзал "Вікторія", що розташовується поряд з ареною. Також правоохороонці оточили прилеглий район, а до арени прибули озброєні спецпризначенці.

Манчестер, Британія, вибух, жертви
Поліція повністю оточила район поблизу Manchester Arena

Жителі прилеглих квартир також повідомляють, що відчули вибух.

Користувачі у соцмережах уже починають ділитися відео, на яких зображено перші секунди після вибуху. На кадрах чутно крики та видно, як люди намагаються якомога швидше вийте із зали.

Манчестер, Британія, вибух, жертви
Вулиця поряд з Manchester Arena після вибуху

Додамо, що у соцмережах люди розпочали пошуки своїх родичів і близьких, які були на концерті.

Нагадаємо, вдень 22 березня чоловік на автомобілі збив кілька десятків людей біля парламенту Великобританії в Лондоні, а потім напав з ножем на поліцейського.

Внаслідок нападу загинули 4 людини, серед яких і поліцейський, і майже 30 отримали поранення.

Відповідальність за теракт біля британського парламенту взяла на себе "Ісламська держава".

Теги: Великобританія Жертви Теракт у Манчестері Вибух Теракт
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