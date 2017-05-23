Страшний вибух пролунав на концерті відомої співачки у Манчестері: багато загиблих

За останніми даними, щонайменше 19 загиблих і 50 поранених.

Поліція повідомляє про багатьох поранених і загиблих, передає BBC .

Деякі очевидці розповідають, що чули два голосні звуки, а дехто говорить про один.

За словами свідків, вибух трапився у той момент, коли Аріана Гранде завершила свій виступ і глядачі почали покидати залу. Як розповів менеджер співачки, вона не постраждала.

За інформацією британської транспортної поліції, вибух стався у фойє Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу осіб.

Згодом прес-служба Manchester Arena у своєму Twitter повідомила, що вибух стався "поза межами концертного майданчика в місці громадського користування".

Кореспондент BBC передає, що місцева влада та поліція розглядають інцидент як можливий теракт.



На концерті було багато підлітків і молоді

Внаслідок інциденту було закрито та евакуйовано залізничний вокзал "Вікторія", що розташовується поряд з ареною. Також правоохороонці оточили прилеглий район, а до арени прибули озброєні спецпризначенці.

Armed and masked police on New Cathedral street by Harvey Nicks and M&S after @ManchesterArena incident - sirens blazing pic.twitter.com/hJ7kYtDgdm — Helen Pidd (@helenpidd) May 22, 2017



Поліція повністю оточила район поблизу Manchester Arena

Служба разминирования только что прибыла к Арене в Манчестере. Так же слышно лай собак-сапёров, которых привезли для поиска бомбы#Манчестер pic.twitter.com/JCXnROtN5R — Николай Зубов (@zubovnik) May 22, 2017

Жителі прилеглих квартир також повідомляють, що відчули вибух.

Користувачі у соцмережах уже починають ділитися відео, на яких зображено перші секунди після вибуху. На кадрах чутно крики та видно, як люди намагаються якомога швидше вийте із зали.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC — ABC News (@ABC) May 22, 2017

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO — Zach Bruce (@Zach_bruce) May 22, 2017



Вулиця поряд з Manchester Arena після вибуху