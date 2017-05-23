Страшний вибух пролунав на концерті відомої співачки у Манчестері: багато загиблих

Під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух.
Поліція повідомляє про багатьох поранених і загиблих, передає BBC.
За останніми даними, щонайменше 19 загиблих і 50 поранених.
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Деякі очевидці розповідають, що чули два голосні звуки, а дехто говорить про один.
За словами свідків, вибух трапився у той момент, коли Аріана Гранде завершила свій виступ і глядачі почали покидати залу. Як розповів менеджер співачки, вона не постраждала.
За інформацією британської транспортної поліції, вибух стався у фойє Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу осіб.
Згодом прес-служба Manchester Arena у своєму Twitter повідомила, що вибух стався "поза межами концертного майданчика в місці громадського користування".
Кореспондент BBC передає, що місцева влада та поліція розглядають інцидент як можливий теракт.
На концерті було багато підлітків і молоді
Внаслідок інциденту було закрито та евакуйовано залізничний вокзал "Вікторія", що розташовується поряд з ареною. Також правоохороонці оточили прилеглий район, а до арени прибули озброєні спецпризначенці.
Поліція повністю оточила район поблизу Manchester Arena
Жителі прилеглих квартир також повідомляють, що відчули вибух.
Користувачі у соцмережах уже починають ділитися відео, на яких зображено перші секунди після вибуху. На кадрах чутно крики та видно, як люди намагаються якомога швидше вийте із зали.
Вулиця поряд з Manchester Arena після вибуху
Додамо, що у соцмережах люди розпочали пошуки своїх родичів і близьких, які були на концерті.
Нагадаємо, вдень 22 березня чоловік на автомобілі збив кілька десятків людей біля парламенту Великобританії в Лондоні, а потім напав з ножем на поліцейського.
Внаслідок нападу загинули 4 людини, серед яких і поліцейський, і майже 30 отримали поранення.
Відповідальність за теракт біля британського парламенту взяла на себе "Ісламська держава".