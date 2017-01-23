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Страви, які ні в якому разі не можна розігрівати: ви будете здивовані

00:19, сьогодні 1921 Читать новость на русском
Страви, які не можна розігрівати
Страви, які не можна розігрівати / 24 Канал

Деякі з страв потрібно їсти одразу після приготування, інакше при розігріванні вони втрачають всі корисні властивості, а то й можуть стати причиною отруєння.

Портал AdMe склав список з восьми страв, які при повторному нагріванні можуть призвести до неприємних наслідків.

Селера

Селера – чудовий інгредієнт для супу. Проте в мікрохвильовці корисні нітрати, які містяться в селері, перетворять в токсичні і канцерогенні.

Якщо ви все-так вирішили приготувати суп із селерою – то холодний крем-суп буде чудовий варіантом. Або зробити з селери смузі.

Яйця

Яєчня чи омлет – корисний сніданок тільки в тому випадку, коли він свіжоприготований. Адже при повторному нагріванні яйця можуть стати токсичними.

Найкраще додавати яйця в салати чи сендвічі, які не потребують нагрівання.

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Шпинат

Шпинат містить багато вітамінів та мінералів, проте варто вам його розігріти, як корисні нітрати перетворяться в шкідливі нітрити.

Краще додавати шпинат в смузі, сендвічі та холодні салати.

Гриби

При нагрівання білок в грибах змінює свою структуру, а це може привести до болів у шлунку і здуття живота.

Страви з грибами краще вживати одразу після їх приготування.

Картопля

Розігріта картопля втрачає і смак, і корисні властивості. Розігріта страва з картоплі може стати причиною ботулізму, якщо зберігати його в фользі при кімнатній температурі.

Залишки картоплі краще вживати в холодному вигляді в салатах, для прикладу.

Курка

При розігріванні курки – порушується структура білка. Саме це може призвести до проблем із травленням.

Холодне куряче м’ясо краще покласти в сендвіч або салат.

Буряк

Розігрівати страви з буряком теж не рекомендують через нітрати.

Найкорисніше свіжий буряк додавати в смузі і салати.

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Рис

Рис містить вітаміни, мікроелементи, амінокислоти, але також спори бактерій, які можуть зберігатися навіть після варіння. Якщо після приготування залишити рис при кімнатній температурі, бактерії почнуть розмножуватися і це може викликати харчове отруєння.

Повторне нагрівання не вирішить проблему, тому рис краще з'їсти відразу або поставити в холодильник через годину після приготування і зберігати максимум до наступного дня.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування
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