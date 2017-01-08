Стрільцю в аеропорті Флориди загрожує смертна кара

Чоловіку, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди, загрожує смертна кара.

На допиті Естебан Сантьяго зізнався що напад планував заздалегідь. Мотиви все ще з'ясовують.

Прокуратура США вже висунула йому звинувачення у насиллі та завданні тілесних ушкоджень з використанням вогнепальної зброї. Якщо вину доведуть – нападника стратять.

Під час допиту Сантьяго був схвильований. Він також заявив, що не хотів нікому заподіяти шкоди, але зізнався що його поведінка нестійка. Крім того він постійно питається за свою дитину. Зв"язків з тероризмом у Сантьяго не виявили. Але це тільки початок розслідування,

– розповів спеціальний агент ФБР Марлін Рітцман.

Нагадаємо, трагедія сталась у п'ятницю. 26-річний Естебан Сантьяго відкрив вогонь в аеропорту міста Форт-Лодердейл. Крім 5-ох загиблих, ще восьмеро людей поранені. Після стрілянини нападник викинув зброю і здався поліції. Чоловік є колишнім військовим Нацгвардії США, і служив в Іраку. Влітку минулого року його звільнили зі служби за незадовільну поведінку. Крім того, Сантьяго мав проблеми із психікою. Зброю в аеропорт він проніс у своєму багажі.