  • укр
  • рус
12:54
8 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 11:00: Негода в Україні. Звістки з фронту
Випуск новин
12:18, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Стрільцю в аеропорті Флориди загрожує смертна кара

11:37, сьогодні 160 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Чоловіку, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди, загрожує смертна кара.

На допиті Естебан Сантьяго зізнався що напад планував заздалегідь. Мотиви все ще з'ясовують.

Прокуратура США вже висунула йому звинувачення у насиллі та завданні тілесних ушкоджень з використанням вогнепальної зброї. Якщо вину доведуть – нападника стратять.

Під час допиту Сантьяго був схвильований. Він також заявив, що не хотів нікому заподіяти шкоди, але зізнався що його поведінка нестійка. Крім того він постійно питається за свою дитину. Зв"язків з тероризмом у Сантьяго не виявили. Але це тільки початок розслідування,
– розповів спеціальний агент ФБР Марлін Рітцман.

Нагадаємо, трагедія сталась у п'ятницю. 26-річний Естебан Сантьяго відкрив вогонь в аеропорту міста Форт-Лодердейл. Крім 5-ох загиблих, ще восьмеро людей поранені. Після стрілянини нападник викинув зброю і здався поліції. Чоловік є колишнім військовим Нацгвардії США, і служив в Іраку. Влітку минулого року його звільнили зі служби за незадовільну поведінку. Крім того, Сантьяго мав проблеми із психікою. Зброю в аеропорт він проніс у своєму багажі.

Теги: США Зброя авіація
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
сьогодні, 08:45 Закрытые границы оккупированного Луганска: живешь, как будто в вакууме
Ольга Черненко 1 2654
Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
7 січня, 22:14 Приднестровье для Кремля всего лишь заложник имперской политики
Олег Руденко 1733
7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
7 січня, 20:29 7 різдвяних пісень від сучасних українських музикантів
1711
7 січня, 19:10 "Assassin's Creed: Кредо вбивці" — ще одна невдала екранізація комп'ютерної гри?
Юлія Ліпенцева 1 2392
Доигрался подлец – Путин объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры
7 січня, 14:28 Доигрался подлец – Путин объявлен одним из главных врагов США и будет выведен из игры
Slava Rabinovich 23 28053
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Український волонтер оббрехав ЗСУ та Муженка, – Бірюков
 29 листопада 2016 , 09:41 1
Полякова заступилась за "Квартал 95": рубають "правду матку" 10 років
 14 вересня 2016 , 21:01
Як ви ставитесь до заборони продажу алкоголю вночі?
12 жовтня 2016 , 14:06 8
У Порошенка озвучили розмір останньої зарплати президента та на що він витратив гроші
 4 серпня 2016 , 19:10 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук