Стрілянина біля вокзалу сталася у Києві: є поранені

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Уранці 10 серпня на площі Вокзальній у Києві двоє зловмисників поранили, імовірно, із травматичної зброї, трьох чоловіків.
Про це речниця поліції Києва Оксана Блищик написала на своїй сторінці у Facebook.
За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук, відтак їх доправили лікарні, де надають необхідну допомогу.
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Зауважимо, що нападникам вдалося втекти.
О 9:50 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що неподалік від закладу громадського харчування біля залізничного вокзалу внаслідок конфлікту двоє зловмисників поранили, імовірно, із травматичної зброї, трьох чоловіків. На місце події прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції. Правоохоронці розшукують зловмисників, з’ясовують обставини конфлікту, спілкуються зі свідками та очевидцями,
– додала Блищик.