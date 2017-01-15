Стрілянина через бурштин на Рівненщині: є поранені та заручник , – ЗМІ

У Старому Селі Рокитнівського район, що на Рівненщині сталася стрілянина: є кілька поранених і заручник.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, до журналістів ресурсу звернулися місцеві жителі та розказали, що до них приїхали невідомі з автоматичною зброєю, начебто, для того, щоб "покривати" видобуток бурштину.

У підсумку місцеві дали відсіч.

Як результат, кілька осіб зазнали поранень. Крім того, захоплено заручника, якого жителі села пообіцяли передати поліції лише в присутності представників ЗМІ.

Додамо, що у Старому Селі протягом кількох років не вщухають пристрасті довкола незаконного промислу бурштину.

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Нагадаємо, на початку вересня у Сарненському районі Рівненщини внаслідок "бурштинових воєн" сталися дві сутички між правоохоронцями та незаконними старателями, які добувають бурштин.