Стрілянина на Одещині: в поліції озвучили дивну версію нападника

У поліції розповіли деталі стрілянини у дворі відомого французького винороба Крістофа Лакарена на Одещині.

У прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області уточнили, що склали адміністративний протокол на 32-річного жителя селища Шабо, пише "Інтерфакс-Україна".

Саме він стріляв у дворі французького винороба Крістофа Лакарена і поранив його собаку.

У поліції також розповіли версію стрільця. Як пояснив чоловік, він повертався з полювання. Через отвір у паркані на нього кинулися три собаки і щоб відлякати і вберегтись від їхнього нападу, той неприцільно вистрілив у бік собак. За його словами, після цього собаки втекли за огорожу.

Правоохоронці встановили, що постріл був зроблений з відстані менше 200 метрів від населеного пункту, що є порушенням, тому склали адмінпротокол на чоловіка.

Нагадаємо, 16 січня відомий французький винороб Крістоф Лакарен, що нині проживає в селищі Шабо на Одещині, повідомив, що на його подвір’ї сталась стрілянина, внаслідок якої був поранений його собака.