Стрілянина на шосе у Києві: у поліції дали коментар

Внаслідок стрілянини біля Харківського шосе у Києві один чоловік отримав вогнепальні поранення.

Про це повідомила спікер Нацполіції міста Києва Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, чоловіка, який був поранений у Дніпровському районі столиці, госпіталізували. Блищик додала, що на місці інциденту поліцейські вилучили стріляні гільзи.

"Попередньо встановлено, що зловмисник кілька разів вистрілив у бік потерпілого, забрав його барсетку і втік.

Поліція встановлює обставини інциденту. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – зазначила речниця.

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Нагадаємо, ввечері, 2 червня, у Києві в районі Харківського шосе біля "Мега-Сіті" сталася стрілянина.