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Стрілянина та вибухи прогриміли на курорті у Філіппінах: є поранені

21:46, сьогодні 57 Читать новость на русском
Вибухи прогриміли на курорті в Манілі
Вибухи прогриміли на курорті в Манілі / Twitter

У готелі на курорті Resorts World Manila в столиці Філіппін Манілі невідомі відкрили стрілянину, а також прогриміли вибухи. Внаслідок цього постраждали щонайменше 25 людей.

Про це заявив співробітник філіппінського Червоного хреста, повідомляє Manila Times.

Resorts World Manila розташований в міському окрузі Маніли, поряд з міжнародним аеропортом. На курорті є готелі, казино, торговельний центр, кінотеатри, ресторани і клуби.

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Теги: Кримінал Філіппіни Вибух
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