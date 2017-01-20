Стрілянина у столичному Гідропарку в Києві: є постраждалі

В результаті перестрілки на території Гідропарку у Києві поранення отримали троє людей.

Згідно із повідомленням прес-служби київської поліції, двох чоловіків, які, за словами правоохоронців, почали бійку із застосуванням зброї, затримали на місці.

Коли поліція прибула на місце, то встановила, що двоє громадян – мешканці Києва та Броварів – застосували зброю під час бійки у кафе. В результаті троє чоловіків, двоє киян та мешканець Чернігівщини, отримали поранення голови, грудної клітини та інших частин тіла.

Постраждалих госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує, додали в поліції.

За фактом стрілянини почали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, уночі проти 16 січня в Олевську на Житомирщині сталася масова перестрілка. Цей інцидент може бути пов'язаним з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.



Працівники Національної поліції України затримали більшість людей, причетних до стрілянини в Олевську Житомирської області.