Стрілянина у центрі Києві: ЗМІ розкрили деталі

Стрілянину у центрі Києва влаштував невідомий з автоматом, який вирішив пограбувати кіоск мобільного зв'язку.

Деталі нападу розповів співрозмовник "Обозрєватєля".



У кіоску були два продавці, чоловік та дівчина, а також жінка-відвідувачка.

Як зазначає видання, нападник з автоматом скомандував віддати йому гроші, в іншому випадку пригрозив стріляти, однак ніхто не виконав його наказ, і він відкрив вогонь.

У результаті стрілянини вогнепальне поранення отримала відвідувачка магазину.



Чоловік, який був в кіоску, кинувся на злочинця, між ними зав'язалася бійка, в результаті якої злочинець поранив його.

У цей момент повз кіоск проходив випадковий свідок, який побачив напад, кинувся допомогти пораненому чоловіку-продавцю.

Злочинець після цього кинувся втікати. Відвідувачка магазину і чоловік, який намагався зупинити розбійника, перебувають в лікарні у важкому стані.

Як заявив начальник Печерського відділу поліції Києва Андрій Дуброва, що лікарі поки не пускають правоохоронців до постраждалих.

Нагадаємо, ввечері 30 грудня у Києві з вогнепальної зброї розстріляли чоловіка і жінку.



Поліція розшукує зловмисника.