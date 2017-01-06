Стрілянина в аеропорту поблизу Маямі: є вбиті та поранені, нападника ліквідували

В аеропорту Форт-Лодердейл-Холлівуд, що у американському місті Діна Біч (штат Флорида) сталася стрілянина.

За інформацією місцевих ЗМІ, у результаті було поранено 9 осіб.

Sky News стверджує, що нападника правоохоронцям вдалося вбити, щоправда, за інформацією NBC ймовірного злочинця, який вбив щонайменше трьох, все ж затримали

Крім того, телеканал MSNBC з посиланням на місцевих чиновників інформує, що той, хто стріляв поранив дев'ять і вбив одну людину, після чого його затримали.

Evacuating Terminal 2 in Fort Lauderdale #fll #fortlauderdale #shooting #fllshooting Відео, опубліковане користувачем Taylor Elenburg (@telenburg) Січ 6, 2017 о 10:40 PST

#fortlauderdale Відео, опубліковане користувачем Gene Messina (@gmessina121) Січ 6, 2017 о 10:43 PST

Колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер, що перебуває у аеропорту, повідомив з посиланням на поліцію про п'ять постраждалих.

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 січня 2017 р.

Про можливі мотиви та особу нападника поки не повідомляється.

За даними DW з посиланням на працівників летовища, причиною стрілянини міг стати конфлікт у зоні отримання багажу.

Зауважимо, що аеропорт розташовується в 32 кілометрах від Маямі.

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