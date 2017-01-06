Стрілянина в аеропорту поблизу Маямі: є вбиті та поранені, нападника ліквідували

В аеропорту Форт-Лодердейл-Холлівуд, що у американському місті Діна Біч (штат Флорида) сталася стрілянина.
За інформацією місцевих ЗМІ, у результаті було поранено 9 осіб.
Sky News стверджує, що нападника правоохоронцям вдалося вбити, щоправда, за інформацією NBC ймовірного злочинця, який вбив щонайменше трьох, все ж затримали
Крім того, телеканал MSNBC з посиланням на місцевих чиновників інформує, що той, хто стріляв поранив дев'ять і вбив одну людину, після чого його затримали.
Колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер, що перебуває у аеропорту, повідомив з посиланням на поліцію про п'ять постраждалих.
Про можливі мотиви та особу нападника поки не повідомляється.
За даними DW з посиланням на працівників летовища, причиною стрілянини міг стати конфлікт у зоні отримання багажу.
Зауважимо, що аеропорт розташовується в 32 кілометрах від Маямі.
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