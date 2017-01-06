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Стрілянина в аеропорту поблизу Маямі: є вбиті та поранені, нападника ліквідували

21:11, сьогодні 895 Читать новость на русском
Наслідки стрілянини в аеропорту
Наслідки стрілянини в аеропорту / WPLG Local 10 News

В аеропорту Форт-Лодердейл-Холлівуд, що у американському місті Діна Біч (штат Флорида) сталася стрілянина.

За інформацією місцевих ЗМІ, у результаті було поранено 9 осіб.

Sky News стверджує, що нападника правоохоронцям вдалося вбити, щоправда, за інформацією NBC ймовірного злочинця, який вбив щонайменше трьох, все ж затримали

Крім того, телеканал MSNBC з посиланням на місцевих чиновників інформує, що той, хто стріляв поранив дев'ять і вбив одну людину, після чого його затримали.

Evacuating Terminal 2 in Fort Lauderdale #fll #fortlauderdale #shooting #fllshooting

Відео, опубліковане користувачем Taylor Elenburg (@telenburg)

#fortlauderdale

Відео, опубліковане користувачем Gene Messina (@gmessina121)

Колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер, що перебуває у аеропорту, повідомив з посиланням на поліцію про п'ять постраждалих.

Про можливі мотиви та особу нападника поки не повідомляється.

За даними DW з посиланням на працівників летовища, причиною стрілянини міг стати конфлікт у зоні отримання багажу.

Зауважимо, що аеропорт розташовується в 32 кілометрах від Маямі.

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Теги: США авіація Зброя Жертви
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