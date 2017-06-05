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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стрілянина в Орландо: зросла кількість жертв

18:51, сьогодні 3162 Читать новость на русском
Стрілянина в Орландо
Стрілянина в Орландо / Getty Images

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в американському місті Орландо зросла до шести людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на слова шерифа округу Орандж Джеррі Демінгса.

За його словами прибувши на місце трагедії, поліція виявила тіла трьох чоловіків і однієї жінки. Ще один потерпілий помер в лікарні від отриманих поранень.

Вбивця, 45-річний чоловік, розстрілявши людей, наклав на себе руки.

Нагадаємо, в Орландо (штат Флорида, США) сталася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомляли про п’ятьох жертв стрілянини.

Теги: Жертви США
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