Стрілянина в Орландо: зросла кількість жертв

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в американському місті Орландо зросла до шести людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на слова шерифа округу Орандж Джеррі Демінгса.

За його словами прибувши на місце трагедії, поліція виявила тіла трьох чоловіків і однієї жінки. Ще один потерпілий помер в лікарні від отриманих поранень.

Вбивця, 45-річний чоловік, розстрілявши людей, наклав на себе руки.

Нагадаємо, в Орландо (штат Флорида, США) сталася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті. Раніше повідомляли про п’ятьох жертв стрілянини.