Стрілянина з потерпілими та бійка сталися в нічному клубі Одеси

В одному з нічних клубів Одеси, який розташовується на території Приморського району міста, відкрили вогонь.

У результаті інциденту постраждали два одесити 24 і 25 років, передає прес-служба поліції міста.

За інформацією правоохоронців, усіх було госпіталізовано. Одному лікарі діагностували непроникаюче поранення грудної клітини та пошкодження гомілковостопного суглобу, а іншому – закриту черепно-мозкову травму.

Правоохоронці встановили, що між трьома відвідувачами закладу виник конфлікт. Згодом він переріс у бійку, яку спровокував 30-річний одесит.

Крім того, зловмисник вистрелив одному з учасників події у грудну клітину.

В подальшому правопорушника для з’ясування обставин події було доправлено до Приморського відділу поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, напередодні конфлікти із застосуванням зброї трапилися на Житомирщині та Рівненщині.