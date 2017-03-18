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Стрілянина за участю голови Вищої ради правосуддя та активістів: що сталося та хто винен

21:18, сьогодні 505 Читать новость на русском

У п’ятницю ввечері, 17 березня, до будинку голови Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка навідалися громадські активісти. Розмова не склалася і господар почав стріляти. Бенедисюк винним себе не вважає, каже, це був самозахист. В активістів інша версія подій.

Члени руху "Традиція і порядок" прийшли до будинку посадовця з вимогою пояснити, звідки статки, які він вказав у декларації.

"Здає квартири в оренду і про це в декларації ніяк не зафіксовано. За 2014 рік він має статки близько 300 тисяч гривень, а купив собі автомобіль за близько 900 тисяч гривень. Тому досить багато питань до нього виникло і ми вирішили до нього заїхати в гості", – розповів речник руху "Традиції і порядок" Юрій Бондаренко.

Розмови так і не вийшло. Однак, конфлікт зі стріляниною виник після того, як Бенедисюк нібито скоїв наїзд на одного з активістів.

"Він повернувся до своїх воріт, вийшов звідти з пістолетом, далі словесна перепалка, вистріл. Розбив та розтоптав планшет. Одночасно з тим, як він його топтав, він провів вистріл, ледь не попав в ногу. На щастя, в землю влучив", – розповів громадський активіст Маркіян Яциняк.

Про конфлікт біля будинку Бенедисюка нагадує розмальований паркан та присутність поліцейських.

Самого ж посадовця на місці немає. Свою версію подій він виклав на офіційному сайті Вищої ради правосуддя. Все пов’язує з професійною діяльністю.

Читайте також: У поліції відреагували на конфлікт між головою Вищої ради правосуддя та активістами

Ігоря Бенедисюка вважають людиною Петра Порошенка. За квотою Президента у червні 2015 він був призначений головою Вищої ради юстиції. Яку згодом реорганізовали у Вищу Раду Правосуддя. До цього посадовець 12 років був суддею Вищого господарського суду.

Автор: Маріам Оганнисян
Теги: Україна Вища рада юстиції Скандал Сутички
Джерело: 24 Канал
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