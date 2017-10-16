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Струнка Брітні Спірс зайнялась живописом та продемонструвала відверте декольте: відео

23:05, сьогодні 1028 Читать новость на русском
Брітні Спірс
Брітні Спірс / www.billboard.com

Американська поп-співачка Брітні Спірс, яка останніх півроку активно займається спортом, вирішила тепер зайнятись і живописом.

35-річна співачка виклала нове відео в свій Instagram, показавши свої заняття живописом. Але головною темою для обговорення стала не картина, а фігура Брітні.

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Глибоке декольте і короткі шорти надто привернули увагу шанувальників до пікантного відеоролику. Крізь робочу сорочку, яку вона накинула на плечі, можна навіть побачити кубики пресу, які вона постійно вдосконалює та працює над ними.

"Іноді ти повинен просто розважитися", – підписала свій пост Брітні. Малюнок співачки вийшов дещо кумедним та дитячим, однак хто ж забороняв задоволення для власної душі.

Sometimes you just gotta play!!!!!! ???????????????????

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Варто зазначити, що на цьому тижні співачка повернулася на сцену Лас-Вегаса. Вона представила свою шоу-програму, на якій була так само енергійна, як за часів її хіта "Baby One More Time".

Vegas, we felt your love and your strength last night ️ #VegasStrong

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

More from last night #PieceOfMe

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Теги: LifeStyle Музика Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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