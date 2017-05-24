Студентам можуть знову змінити систему виплати стипендій

Міністерство освіти і науки України планує відкоригувати правила виплати стипендій, враховуючи виявлені недоліки системи. Формування рейтингу планується перенести з рівня спеціалізації на рівень вище - факультету.

Про це під заявила профільний міністр Лілія Гриневич, повідомляє "Укрінофрм".

"На рівні факультету є можливість скласти більш справедливий рейтинг. На рівні спеціалізації групи дуже маленькі і нерівні за якістю навчання студентів. Зараз ми усвідомили цю проблему і маємо її виправити", – розповіла Гриневич.

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Окрім того, в Міносвіти планують дозволити вишам використовувати залишки стипендійного фонду для додаткової підтримки студентів.