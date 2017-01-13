Студенти-переселенці мають право на соціальну стипендію

З 1 січня цього року у студентів-переселенців ВНЗ є можливість отримувати соціальні стипендії.

Про це свідчить прийнята 28 грудня постанова Кабінету Міністрів №1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів".

Соціальна стипендія призначається, починаючи з місяця звернення за її призначенням на весь період навчання, але не довше ніж до досягнення студентом 23 років.

Обов'язковими умовами для нарахування стипендії є те, що студент не отримує академічну стипендію в університеті, не перебуває на повному державному забезпеченні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), не перебуває в академічній відпустці, а також зареєстрований як внутрішньо переміщена особа.

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Розмір соціальних стипендій варіюватиметься від 750 грн до 2 тис. грн в залежності від рівня акредитації навчального закладу. Для призначення стипендії студенти повинні звертатися з заявою до особи, призначеної відповідальною за прийом документів у ВНЗ.