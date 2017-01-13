  • укр
  • рус
14:33
13 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православні проти
Вєсті Кремля
23:35, 12 січня
Вєсті.UA. Ковбасний ректор. Продам церкву в Криму – дорого
Вєсті.UA
20:11, 12 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Випуск новин за 13:00: ЗНО для незрячих. Жертви грипу в Україні
Випуск новин
13:39, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Студенти-переселенці мають право на соціальну стипендію

13:11, сьогодні 115 Читать новость на русском
Студенти
Студенти / Крим SOS

З 1 січня цього року у студентів-переселенців ВНЗ є можливість отримувати соціальні стипендії.

Про це свідчить прийнята 28 грудня постанова Кабінету Міністрів №1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів".

Соціальна стипендія призначається, починаючи з місяця звернення за її призначенням на весь період навчання, але не довше ніж до досягнення студентом 23 років.

Обов'язковими умовами для нарахування стипендії є те, що студент не отримує академічну стипендію в університеті, не перебуває на повному державному забезпеченні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), не перебуває в академічній відпустці, а також зареєстрований як внутрішньо переміщена особа.

Читайте також: Студенти звернулися з проханням до Порошенка щодо рейтингових стипендій

Розмір соціальних стипендій варіюватиметься від 750 грн до 2 тис. грн в залежності від рівня акредитації навчального закладу. Для призначення стипендії студенти повинні звертатися з заявою до особи, призначеної відповідальною за прийом документів у ВНЗ.

Теги: Україна гроші освіта студенти Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Трамп проти Трампа
сьогодні, 12:12 Трамп проти Трампа
Наталія Лебідь 1 765
В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
сьогодні, 08:42 В мире воцарилось сплошное, тотальное сектантство, и речь Мэрил Стрип тому доказательство
Дмитро Бєлобров 5 3939
В Україні заборонили канал
сьогодні, 08:07 В Україні заборонили канал "Дождь", невтішні прогнози щодо курсу гривні, – головне за добу
2311
Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
сьогодні, 01:20 Велич, яка не припиняє вражати – найяскравіші фото та відео українських Карпат
1400
Компромат на Трампа – попытка перекройки глобального мироустройства
12 січня, 22:33 Компромат на Трампа – попытка перекройки глобального мироустройства
Аркадий Бабченко 1647
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Скільки російських військових засуджено в Україні через війну на Донбасі
 сьогодні , 03:15 1
Негода в Україні, теракт у Єрусалимі, – головне за добу
 9 січня , 09:18
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук