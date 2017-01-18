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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Студія Pixar показала прихований зв’язок у своїх мультиках

20:02, сьогодні 424 Читать новость на русском
Герої мультфільмів Pixar
Герої мультфільмів Pixar / magnet.xataka.com

Студія Pixar опублікувала відео, яке показує, як персонажі з різних мультфільмів "виринають" в доволі неочікуваних "іпостасях" в інших мультиках.

Відео було опубліковане на офіційній сторінці проекту "Історія іграшок" у Facebook.

Зокрема, у відео присутні сцени з мультфільмів "Думками навиворіт", "Хороший динозавр", "Корпорація монстрів", "Хоробра серцем", "Тачки", "Вгору!", "Суперсімейка", "Рататуй", "ВОЛЛ-І", "У пошуках Немо" і трилогії "Історія іграшок".

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Теги: мистецтво Культура LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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