Створено "розумну" тканину, яка захистить від будь-якої погоди

Американський стартап Otherlab створив нову розробку – "розумну" тканину, яка змінює свою товщину.

Як пише IEEE Spectrum, матеріал складається з декількох неоднорідних шарів, які по-різному реагують на зміни температури.

У ролику розробники демонструють, як тканина від холоду змінює свою форму і стає товстішою. При нагріванні тканина знову стає плоскою.

Розробники кажуть, що з цього матеріалу можна створювати універсальний одяг, що підходить і для теплої, і для прохолодної погоди.

Читайте також: "Корисні" електронні татуювання: як вони працюють