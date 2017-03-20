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Створено "розумну" тканину, яка захистить від будь-якої погоди

21:07, сьогодні 141 Читать новость на русском
"Розумна" тканина / Кадр з відео

Американський стартап Otherlab створив нову розробку – "розумну" тканину, яка змінює свою товщину.

Як пише IEEE Spectrum, матеріал складається з декількох неоднорідних шарів, які по-різному реагують на зміни температури.

У ролику розробники демонструють, як тканина від холоду змінює свою форму і стає товстішою. При нагріванні тканина знову стає плоскою.

Розробники кажуть, що з цього матеріалу можна створювати універсальний одяг, що підходить і для теплої, і для прохолодної погоди.

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Теги: LifeStyle Розробки
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