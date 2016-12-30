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Створили імплант для пеніса, який буде боротись з найтяжчою формою імпотенції

22:56, сьогодні 1105 Читать новость на русском
Цей пристрй вийде не ринок протягом найближчих років
Цей пристрй вийде не ринок протягом найближчих років / kp.ru

Учені створили імплант, який допоможе боротись з імпотенцією. Це такий собі біонічний пеніс довжиною 20 см. Він вмикається при нагріванні до 42 градусів.

Про це інформує metro.co.uk.

Цей імплант має допомогти чоловікам, які страждають від важкої імпотенції. Апарат може активуватись до стану ерекції, завдяки нагріванню елементів металевої конструкції.

Пристрій, а відтак і пеніс, починатиме працювати від будь-якого впливу тепла – тертя рук чи гарячого душу.

Творці планують, що імплант ввійде в продаж вже протягом декількох років.

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Теги: Секс наука LifeStyle
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