Створили програму для смартфона, що діагностуватиме рак

Американські біологи і програмісти розробили систему штучного інтелекту, яка майже безпомилково відрізняє нешкідливі родимки від небезпечних, які можуть призвести до раку шкіри.

Результати опубліковано у виданні Nature.

Апарат може виявити рак на перших стадіях його розвитку.

Програма, яку можна встановити на смартфоні чи комп'ютері, аналізує фотографії "підозрілих" родимок і допомагає пацієнтові самостійно визначити, чи є це пляма на меланому або доброякісним утворенням.

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Вчені пояснили, вони просто взяли готову систему розпізнавання зображень Inception v3, створену програмістами Google, видалили її верхній шар і переорієнтували її на розпізнавання родимок, а не осіб людей або об'єктів.

Програма непогано справляється з діагностикою меланоми, інколи визначає проблему краще, ніж самі лікарі.