Субсидії можуть значно зменшитися

Міністерство соціальної політики має намір запровадити зміни, згідно з якими кожне домогосподарство, яке отримує субсидію, сплачуватиме 12-15% за комунальні послуги.

Про це в інтерв'ю Realist заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

В середньому домогосподарство платить менше 10% свого сукупного доходу. Деякі сім'ї платять менше, ніж до підвищення тарифів. Я вважаю, що відсоток оплати має бути трошки більшим,

– зазначив міністр.

Він додав, що при цьому уряд не буде міняти формулу.

Формулу ми міняти не будемо. А ось розрахункові одиниці ми, звичайно, змінимо. Як? Ми подумаємо. Щоб десь в районі 12-15% домогосподарство платило,

– пояснив Рева.

На запитання журналіста, чи такі зміни відбудуться це не питання 2017-го Рева сказав: "Чому ж. Якщо йде підвищення зарплати, то в чому проблема?".

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