Суд Англії завтра розгляне позов Росії щодо "боргу Януковича"

Високий суд Англії 17 січня о 12:30 за київським часом приступить до розгляду позову Російської Федерації проти України щодо єврооблігаційного боргу на 3 мільярдів доларів.
Відповідна повістка дня оприлюднена на сайті суду. За їх даними, засідання триватиме весь день.
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Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу в 3 млрд доларів.
У грудні 2015-го МВФ офіційно визнав боргом російську позику на суму 3 млрд доларів. Цю позику Росія надала Україні у грудні 2013 року. Україна ж спробує довести, що "борг Януковича" був хабаром за формою і за змістом.
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