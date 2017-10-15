Суд арештував 32 мільйони гривень одіозного політика-українофоба з уряду Януковича
21:18, сьогодні 1124 Читать новость на русском
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Суд арештував банківські рахунки екс-регіонала і колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника
Про це повідомила прес-служба ГПУ. Стало відомо, що арешт стосується лише тих рахунків, які знаходяться на території України.
Сума заарештованих коштів складає 32 мільйони гривень.
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Джерело: 24 Канал
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