Суд арештував 5,5 мільйона доларів на рахунках екс-міністра часів Януковича

На 5,5 мільйона доларів, які були виявлені Генпрокуратурою на рахунках колишнього міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка в українських банках, накладено арешт.

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України, повідомляє УНН.

Водночас, за інформацією відомства, за кордоном у екс-міністра банківських рахунків не знайшли.

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При цьому, зауважили у ГПУ, Печерський районний суд Києва 14 червня 2017 року арештував за клопотанням прокуратури виявлене рухоме та нерухоме майно Микола Присяжнюка.

У той же час слідство вживає заходів для встановлення місцеперебування підозрюваного, який наразі перебуває у розшуку.

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Нагадаємо, 7 квітня 2014 року колишнього міністра аграрної політики та продовольства Миколу Присяжнюка оголосили у міждержавний розшук.

Генпрокуратура підозрює екс-високопосадовця у заволодінні коштами Аграрного фонду у сумі майже 540 мільйонами гривень, що були виділені державою для закупівлі об’єктів державного цінового регулювання цукру-піску.



У березні 2014 року співробітники ГУБОЗ МВС України спільно з Генеральною прокуратурою під час обшуків вилучили у Миколи Присяжнюка 286 тисяч доларів, 659 тисяч гривень, кілька наручних годинників відомих світових брендів.