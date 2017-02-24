Суд арештував автомобіль Охендовського

Солом’янський суд за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро частково арештував майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на адвоката Охендовського – Олега Бабіча.

Суд арештував автомобіль 2008 року випуску та єдиний банківський рахунок Охендовсього. На цьому ж таки рахунку глава ЦВК тривав лише 100 гривень. також під арешт підпали і 22 акції, які Охендовський придбав в середині 90-тих років.

Адвокат заявив, що моє намір подавати апеляцію.

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Хоча, згідно з декларацією 2015 року, Охендовський володіє місцем у підземній автостоянці, 22 акціями "Запоріжжяобленерго", 43 доларами на рахунку в "Укргазбанку". Також він тримав 205 тисяч гривень готівкою, автомобіль Lexus LX 570 2008 року випуску, мисливський карабін, запонки і годинник.

Нагадаємо, Михайло Охендовський підозрюється у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів.