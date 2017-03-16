Суд арештував базу "Азова", – ЗМІ

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання Служби безпеки і наклав арешт на тренувальну базу полку "Азов".

Про це повідомляє "Гордон".

Арешт на базу "Азова" на заводі (пр. Перемоги, 83б) і спортивному комплексі київського заводу "АТЕК" (вул. Чистяковської, 20) був накладений в рамках розслідування викрадення важкої універсальної гусеничної платформи "Азовець", яка коштує понад 2,7 мільйони гривень.

В "Азові" самі звернулись з проханням взяти майновий комплекс заводу як речовий доказ.

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