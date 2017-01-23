Суд арештував чотирьох учасників стрілянини в Олевську

Арештували людей з так званої "львівської сторони", ще одного відправили під домашній арешт.

Загалом поліція встановила особи більше 30 учасників конфлікту.

У підсумку вогнепальні поранення отримали 7 осіб: четверо – жителі Олевського району Житомирщини та ще троє – львів’яни, один з яких помер.



Спочатку причиною конфлікту вважали бурштинові війни. Однак, з'ясувалося, що стрілянина почалася через те, що гості з Львівщини відмовилися платити за вхід на місцеву дискотеку.

Зараз слідчі беруть зразки ДНК у всіх учасників конфлікту та проводять експертизи.

Нагадаємо, в ніч на 16 січня, в Олевську виникла перестрілка між заїжджими та місцевими.