Суд арештував кошти екс-регіонала Азарова

600 тисяч швейцарських франків сина колишнього прем’єра Миколи Азарова – арештовані. Рішення ухвалив Печерський райсуд Києва.

Гроші екс-нардепа Олексія Азарова були на 10 рахунках у банках Швейцарії. Їх заблокували в рамках кримінального провадження.

Генпрокуратура закидає екс-регіоналу хабарництво в особливо великих розмірах. Гроші він отримував протягом 2012-2014 років із невстановлених джерел, а згодом розмістив їх у банківських установах Швейцарії, Італії та Ліхтенштейну.

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