Суд дозволив провести заочне розслідування стосовно Клименка

Суд почав заочно займатись злочинною діяльністю Олександра Клименка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Анатолій Матіос.

Після 17 годин "процесуальних" боїв та ігор адвокатів в хованки від суду, тільки що суддя Голосіївського суду Мирошниченко, розглянувши понад 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (простіше – заочне розслідування) відносно Клименка О.В.,

– написав Матіос.

Останній, в період квітня 2012 року – вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ, заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 мільярда гривень.

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І все шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації.