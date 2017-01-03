Суд дозволив вилучити у МЗС оригінал скандальних "Харківських угод"

Печерський райсуд Києва дозволив прокуратурі вилучити у Міністерства закордонних справ оригінал "Харківських угод".

Слідчі вважають, що угода суперечить Конституції України і намагаються встановити осіб, завдяки яким був укладений документ.

Військова прокуратура розслідує справу за статтями "Зловживання владою" та "Державна зрада".

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Нагадаємо, ще у 2014 році за підписання “Харківських угод” ГПУ відкрила відкрила кримінальне провадження.



Так звані "Харківські угоди" підписали в Харкові у квітні 2010 року. Згідно з ними перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації в Севастополі було продовжено на 25 років в обмін на знижку ціни на газ на 30%, але не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.