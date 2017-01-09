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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Суд Франції прийняв неочікуване рішення щодо дружби на Facebook

21:16, сьогодні 1301 Читать новость на русском
Друзі на Facebook – несправжні?
Друзі на Facebook – несправжні? / Community Table - Parade

Друзі на Facebook – несправжні. Таке несподіване рішення виніс суд у Франції.

Феміда постановила: дружба у соціальних мережах не є дружбою у традиційному сенсі. Адже справжніх приятелів пов'язують спілкування наживо та спільні інтереси.

Це питання суд розглядав на прохання паризького адвоката. Він просив про відвід членів адвокатської колегії, бо вони дружать на Facebook. А це, мовляв, може вплинути на незаангажованість їхніх рішень.

Читайте також: Facebook: історія створення найбільшої соцмережі у світі

Теги: Франція Facebook
Джерело: 24 Канал
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