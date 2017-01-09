Суд Франції прийняв неочікуване рішення щодо дружби на Facebook

Друзі на Facebook – несправжні. Таке несподіване рішення виніс суд у Франції.

Феміда постановила: дружба у соціальних мережах не є дружбою у традиційному сенсі. Адже справжніх приятелів пов'язують спілкування наживо та спільні інтереси.

Це питання суд розглядав на прохання паризького адвоката. Він просив про відвід членів адвокатської колегії, бо вони дружать на Facebook. А це, мовляв, може вплинути на незаангажованість їхніх рішень.

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