Суд Києва відмовив адвокатам Януковича у виїзному засіданні

Печерський райсуд Києва відмовив адвокатам колишнього президента Віктора Януковича у проведенні виїзного судового засідання в Росії.
За словами судді Крістіни Тарасюк, захист не надав достатньої кількості підстав.
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Президента-втікача звинувачують у державній зраді. Сам Янукович на допити не з'являвся. Заявив, що готовий свідчити лише за допомогою відеоконференції або у Росії, де він живе останні 3 роки.
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